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        Yüksekten düşerek ölen Eyüp'ün kaçtığı anlar ortaya çıktı

        MERSİN'inAnamur ilçesinde bir iş hanının içinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner'in (12) ölmeden önce sokakta kendisini kovalayan Necmettin U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:35
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        Yüksekten düşerek ölen Eyüp'ün kaçtığı anlar ortaya çıktı
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        MERSİN'inAnamur ilçesinde bir iş hanının içinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner'in (12) ölmeden önce sokakta kendisini kovalayan Necmettin U.'dan (24) kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 28 Temmuz'da akşam saatlerinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İş hanının içerisinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner'in hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Eyüp Can Güner'in cenazesi, toprağa verildi.

        TUTUKLANDI

        Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri, iş hanında çalışan Necmettin U.'nun şakayla Güner'i kovalarken olayın meydana geldiğini belirledi. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan Necmettin U., çıkarıldığı mahkemede olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Öte yandan olaydan önce Necmettin U.'nun sokakta Eyüp Can Güner'i kovaladığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokakta ilerleyen Eyüp Can Güner'in, arkasında yürüyen Necmettin U.'ya baktığı, bir süre ilerledikten sonra Necmettin U.'nun, Güner'i kovaladığı, Güner'in kaçtığı görüldü. (DHA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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