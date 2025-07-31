Yüksekten düşerek ölen Eyüp'ün kaçtığı anlar ortaya çıktı

Olay, 28 Temmuz'da akşam saatlerinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İş hanının içerisinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner'in hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Eyüp Can Güner'in cenazesi, toprağa verildi.

MERSİN'inAnamur ilçesinde bir iş hanının içinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner'in (12) ölmeden önce sokakta kendisini kovalayan Necmettin U.'dan (24) kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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