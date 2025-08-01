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        Mersinli 11 yaşındaki Aras'ın çevre duyarlılığı binlerce kişiye ulaştı

        SERKAN AVCİ - Mersin'de 11 yaşındaki Aras Kayretli'nin sosyal medya hesabından başlattığı "takipçim kadar çöp topluyorum" kampanyası, binlerce kişiye ulaşarak çevre duyarlılığı oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:36
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        Mersinli 11 yaşındaki Aras'ın çevre duyarlılığı binlerce kişiye ulaştı
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        SERKAN AVCİ - Mersin'de 11 yaşındaki Aras Kayretli'nin sosyal medya hesabından başlattığı "takipçim kadar çöp topluyorum" kampanyası, binlerce kişiye ulaşarak çevre duyarlılığı oluşturdu.

        Mezitli ilçesinde yaşayan Kayretli, çevre kirliliği ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla annesi Başak Gizdaş'ın desteğiyle bir sosyal medya uygulamasında hesap açtı.

        Çevre temizliği yaptığı anlara ilişkin görüntüleri "takipçim kadar çöp topluyorum" kampanyası adı altında hesabında paylaşan Kayretli, kısa sürede 500 bine yakın takipçiye ulaştı.

        - Erkenden uyanıp çöp topluyor

        Kayretli, yaz tatili olması dolayısıyla sabahları erken saatlerde uyanarak annesiyle dışarı çıkıyor. Tabiat parkları, yeşil alanlar, sahil ve kıyı şeridi gibi bölgeleri gezen Kayretli, çevreye atılan atıkları topluyor.

        Aras, poşetlere doldurduğu atıkları çöp kutularına bırakarak çevre temizliği yaptığı anları da hesabından paylaşıp farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.

        - "Bu kadar beğenileceğini tahmin etmedik"

        Zeki Koyuncuoğlu İlkokulu 6. sınıf öğrencisi Kayretli, annesinin teşviki sayesinde kampanyayı başlattığını söyledi.

        Yaz aylarını değerlendirmek için harekete geçtiğini anlatan Kayretli, "Annem erken saatlerde yürüyüşe çıkıyordu. Ben de katılmaya karar verdim. Akşam çevreye atılan çöpleri görünce annemin aklına da sosyal medyada hesap açma fikri geldi. Bir video çektik. Bu kadar beğenileceğini tahmin etmedik. Bu kadar ilgi görmesine ikimiz de şaşırdık. Annem böyle bir şeye iyi ki teşvik etmiş." dedi.

        Küçük Aras, çevrenin gelecekte daha yaşanabilir hale getirilmesini istediğini vurgulayarak, "Aslında benim amacım takipçi kazanmak değildi. Ben sadece orman yangınlarına daha çok önem verilmesini istemiştim. Çevre temizliği hepimiz için önemli. Çöplerini yere atanlar oluyor. Bunlara üzülüyorum. Hepimiz orman yangınlarına daha çok önem verirsek sevinirim." diye konuştu.

        - "Çok güzel ve olumlu tepkiler aldık"

        Anne Başak Gizdaş da çevreye atılan çöplere dikkati çekmek amacıyla kampanya başlattıklarını dile getirdi.

        İlk etapta videoları aileleri ve yakın çevreleriyle paylaştıklarını anlatan Gizdaş, şunları kaydetti:

        "Daha sonra bir sosyal medya hesabı açmaya karar verdik. Böyle bir öngörümüz yoktu. Durum şu an bu noktaya geldi. Biz de çok şaşkınız. Biz vatanını seven, ülkesi için çabalayan insanlarız. Çok güzel ve olumlu tepkiler aldık. (Aras) Yavaş yavaş çevrede tanınmaya başladı. O da bu konudan çok memnun. Herkes bizi tebrik ediyor. Annelik duygularımı kabartan konuşmalar yapılıyor. Çok mutluyum. Bir insanın yaşayabileceği en güzel duygu evladıyla övünebilmek. Aras, hep bu bilinçle yetişti. Bebekliğinden beri aşıladığımız bir konu. Şu an onun meyvelerini topluyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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