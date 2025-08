Mersinli 11 yaşındaki Aras'ın çevre duyarlılığı binlerce kişiye ulaştı

SERKAN AVCİ - Mersin'de 11 yaşındaki Aras Kayretli'nin sosyal medya hesabından başlattığı "takipçim kadar çöp topluyorum" kampanyası, binlerce kişiye ulaşarak çevre duyarlılığı oluşturdu.

Mezitli ilçesinde yaşayan Kayretli, çevre kirliliği ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla annesi Başak Gizdaş'ın desteğiyle bir sosyal medya uygulamasında hesap açtı.

Çevre temizliği yaptığı anlara ilişkin görüntüleri "takipçim kadar çöp topluyorum" kampanyası adı altında hesabında paylaşan Kayretli, kısa sürede 500 bine yakın takipçiye ulaştı.

- Erkenden uyanıp çöp topluyor

Kayretli, yaz tatili olması dolayısıyla sabahları erken saatlerde uyanarak annesiyle dışarı çıkıyor. Tabiat parkları, yeşil alanlar, sahil ve kıyı şeridi gibi bölgeleri gezen Kayretli, çevreye atılan atıkları topluyor.

Aras, poşetlere doldurduğu atıkları çöp kutularına bırakarak çevre temizliği yaptığı anları da hesabından paylaşıp farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.

Anne Başak Gizdaş da çevreye atılan çöplere dikkati çekmek amacıyla kampanya başlattıklarını dile getirdi.

İlk etapta videoları aileleri ve yakın çevreleriyle paylaştıklarını anlatan Gizdaş, şunları kaydetti:

"Daha sonra bir sosyal medya hesabı açmaya karar verdik. Böyle bir öngörümüz yoktu. Durum şu an bu noktaya geldi. Biz de çok şaşkınız. Biz vatanını seven, ülkesi için çabalayan insanlarız. Çok güzel ve olumlu tepkiler aldık. (Aras) Yavaş yavaş çevrede tanınmaya başladı. O da bu konudan çok memnun. Herkes bizi tebrik ediyor. Annelik duygularımı kabartan konuşmalar yapılıyor. Çok mutluyum. Bir insanın yaşayabileceği en güzel duygu evladıyla övünebilmek. Aras, hep bu bilinçle yetişti. Bebekliğinden beri aşıladığımız bir konu. Şu an onun meyvelerini topluyoruz."