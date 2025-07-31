Mersin'de yangınlardan kaçtığı değerlendirilen yaralı leylek ormancılara sığındı
Mersin'in Anamur ilçesinde, orman yangınlarından kaçtığı değerlendirilen yaralı leylek, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
Mersin'in Anamur ilçesinde, orman yangınlarından kaçtığı değerlendirilen yaralı leylek, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, bazı illerde çıkan orman yangınları yaban hayvanlarının yaşam alanlarını terk etmesine neden oldu.
Yangınlardan kaçarak göç yolculuğuna çıkan bir leylek, yorgun düştüğü Anamur ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
Veteriner kontrolünde, bir ayağının bileğinden koptuğu belirlenen leyleğin tedavisine de başlandı.
Göç sezonuna kadar işletmede misafir edilecek leylek, tedavisinin tamamlanmasıyla doğaya salınacak.
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