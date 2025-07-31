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        Mersin'de yangınlardan kaçtığı değerlendirilen yaralı leylek ormancılara sığındı

        Mersin'in Anamur ilçesinde, orman yangınlarından kaçtığı değerlendirilen yaralı leylek, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:01 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:01
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        Mersin'de yangınlardan kaçtığı değerlendirilen yaralı leylek ormancılara sığındı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, orman yangınlarından kaçtığı değerlendirilen yaralı leylek, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

        Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, bazı illerde çıkan orman yangınları yaban hayvanlarının yaşam alanlarını terk etmesine neden oldu.

        Yangınlardan kaçarak göç yolculuğuna çıkan bir leylek, yorgun düştüğü Anamur ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

        Veteriner kontrolünde, bir ayağının bileğinden koptuğu belirlenen leyleğin tedavisine de başlandı.

        Göç sezonuna kadar işletmede misafir edilecek leylek, tedavisinin tamamlanmasıyla doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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