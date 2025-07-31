Mersin'de yangınlardan kaçtığı değerlendirilen yaralı leylek ormancılara sığındı

Göç sezonuna kadar işletmede misafir edilecek leylek, tedavisinin tamamlanmasıyla doğaya salınacak.

Veteriner kontrolünde, bir ayağının bileğinden koptuğu belirlenen leyleğin tedavisine de başlandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, bazı illerde çıkan orman yangınları yaban hayvanlarının yaşam alanlarını terk etmesine neden oldu.

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