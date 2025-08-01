Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:43 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Silifke, Mut, Tarsus, Mezitli ve Erdemli ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Zanlıların ikamet ve araçlarında 43 kök Hint keneviri, 6 kilogram sentetik uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu hap, 3 şırınga ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

        Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        “12 gün savaşı” Türkiye’ye ne anlatıyor? Türkiye hangi adımları atmalı?
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!

        Benzer Haberler

        Mersin'de keman sanatçısı Laçin'in ölümüyle ilgili tutuklanan sürücü yargıl...
        Mersin'de keman sanatçısı Laçin'in ölümüyle ilgili tutuklanan sürücü yargıl...
        Akdeniz'de spor kurslarında eğitim veriliyor
        Akdeniz'de spor kurslarında eğitim veriliyor
        Mersin'de gümrük kaçağı sigara ticareti yapan kişi yakalandı
        Mersin'de gümrük kaçağı sigara ticareti yapan kişi yakalandı
        AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez'den Bozyazı'ya ziyaret
        AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez'den Bozyazı'ya ziyaret
        11 yaşındaki Aras, başlattığı temizlik akımı ile takdir topladı
        11 yaşındaki Aras, başlattığı temizlik akımı ile takdir topladı
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Demircan, Akkuyu NGS'yi ziyaret...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Demircan, Akkuyu NGS'yi ziyaret...