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        Akdeniz'de spor kurslarında eğitim veriliyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde çocuklara yönelik Yaz Spor Kursları'nda eğitimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:27 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:27
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        Akdeniz'de spor kurslarında eğitim veriliyor
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde çocuklara yönelik Yaz Spor Kursları'nda eğitimler sürüyor.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde başlatılan kurslarda futbol, basketbol ve tenis branşlarında yaklaşık 600 çocuğa eğitim veriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çocukları geleceğe hazırlamak için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, "Açtığımız spor ve eğitim kurslarımız sadece bir aktivite alanı değil, aynı zamanda çocuklarımızın gelişimine ışık tutan, hayatlarına yön veren birer eğitim merkezidir. Sporla büyüyen bir çocuk, hayata daha sıkı tutunur, kötü alışkanlıklardan uzak durur ve topluma faydalı bir birey olur." ifadelerini kullandı.

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