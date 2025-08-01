Mersin'de gümrük kaçağı sigara ticareti yapan kişi yakalandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, gümrük kaçağı tütün ürünleri ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, gümrük kaçağı tütün ürünleri ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak tütün ürünleri ticareti yapan kişi takip edildi.
Ekiplerin operasyonunda şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametinde, büyük bölümü dolu 16 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 31 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
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