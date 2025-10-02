Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kocahasanlı Mahallesi'ndeki kavşakta Hüseyin Sezer'in kullandığı 33 BCT 785 plakalı motosiklet ile Arif Kemal T. idaresindeki 33 AE 786 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Sezer, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezer, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Sezer'in, Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.