Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 09:31 Güncelleme: 02.10.2025 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kocahasanlı Mahallesi'ndeki kavşakta Hüseyin Sezer'in kullandığı 33 BCT 785 plakalı motosiklet ile Arif Kemal T. idaresindeki 33 AE 786 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Sezer, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezer, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Sezer'in, Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Ayşe Barım'a tahliye
        Ayşe Barım'a tahliye
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı

        Benzer Haberler

        Gülnar'da İtfaiye Haftası kutlandı
        Gülnar'da İtfaiye Haftası kutlandı
        Mersin'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
        Mersin'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
        Mersin'de İsrail protestosu
        Mersin'de İsrail protestosu
        Pelin'in öldüğü asansör kazasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı (2)
        Pelin'in öldüğü asansör kazasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı (2)
        MEÜ 60+ Tazelenme Üniversitesinin yeni akademik yılının açılışı yapıldı
        MEÜ 60+ Tazelenme Üniversitesinin yeni akademik yılının açılışı yapıldı
        Anamur Kaymakam Kemal Duru'dan yaşlı vatandaşlara ziyaret
        Anamur Kaymakam Kemal Duru'dan yaşlı vatandaşlara ziyaret