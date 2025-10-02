Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Sezer, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezer, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

