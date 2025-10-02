Mersin'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Mersin'in Gülnar ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saray Mahallesi'ndeki müstakil evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, evden yükselen alevlere müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Sadık Uysal'ın (65) yangın sırasında komşularının yardımıyla arka pencereden çıktığı ve yaralanmadan kurtulduğu belirlendi.
Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.
