        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, adliye çalışanlarıyla bir araya geldi

        Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Adliyesi'ni Türkiye'nin örnek gösterilen adliyelerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:06
        Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, adliye çalışanlarıyla bir araya geldi
        Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Adliyesi'ni Türkiye'nin örnek gösterilen adliyelerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Çelikkol ve Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Mersin Adliyesi Konferans Salonu'nda, yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri ve personellerle bir araya geldi.

        Temel önceliklerinin adliye çalışanlarının daha huzurlu, güvenli ve verimli bir ortamda görev yapmalarını sağlamak olduğunu belirten Çelikkol, fiziksel şartların iyileştirilmesi, iş bölümünün hakkaniyetli bir şekilde düzenlenmesi ve karşılaşılan mesleki zorlukların en aza indirilmesi konusunda birimlerle istişare yaptıklarını ifade etti.

        Çelikkol, adliye personeline çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Son 20 yılda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına gelen dosya sayısında 2025'te en çok temizleme oranını yakaladık. Gelen dosyalarla bir yıl içerisinde toplamda 88 bin 942 dosyada karar verildi, böylelikle karar çıkarmada temizleme oranı yüzde 105,03 olarak gerçekleşti, yani rekor kırdık. Ayrıca önümüzdeki dönemde etkin soruşturma yaparak, adalete olan güven duygusunu da en üst seviyeye çıkartacağız. Hedefimiz, Mersin Adliyesi'ni Türkiye'nin örnek gösterilen adliyelerinden biri haline getirmektir. Bunu da sizlerle birlikte yapacağımıza yürekten inanıyorum."

        Adalet Komisyonu Başkanı Ceylan da kapılarının her zaman personellere açık olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

