        Mersin Haberleri

        Mersin'de bir evden 10 kamyon çöp çıktı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde vatandaşların "kötü koku yayıldığı" gerekçesiyle ihbarda bulunduğu evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 22:35 Güncelleme: 02.10.2025 - 22:35
        
        Mersin'in Tarsus ilçesinde vatandaşların "kötü koku yayıldığı" gerekçesiyle ihbarda bulunduğu evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

        Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine Öğretmenler Mahallesi'ndeki müstakil evde inceleme yaptı.

        Ekipler, evde atık istiflendiğini belirledi.

        Adresten ekiplerce çıkarılan çöpler, 10 kamyona yüklenip atık toplama merkezine götürüldü.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri de atıklardan arındırılan evde ilaçlama yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, halk sağlığını tehlikeye atan her durumda aynı hassasiyetle müdahale edeceklerini kaydetti.

