Mersin'de drift ve kural ihlalleri yapan sürücüye 53 bin 774 lira ceza verildi

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, otomobiliyle kavşakta drift yaptığı belirlenen ve çeşitli kural ihlallerinde bulunan sürücüye 53 bin 774 lira ceza kesildi.

Valiliğin açıklamasına göre, bir otomobil sürücüsünün drift yaparak hem kendi hem de diğer araç kullanıcılarının ve yayaların hayatını tehlikeye attığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda, plakası tespit edilen aracın M.G'ye ait olduğu belirlendi.

Drift yapmak, APP plaka takmak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve çevreyi rahatsız etmeden dolayı 53 bin 774 lira ceza verilen M.G'nin sürücü belgesine geçici el konuldu, araç trafikten men edildi.