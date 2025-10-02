Mersin'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.G. (69) idaresindeki 33 NP 011 plakalı otomobil, Çakırlı Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü H.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
