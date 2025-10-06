Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden Davut Daşkıran Mersin'de karşılandı

        İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşü sağlanan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Davut Daşkıran, Mersin'de karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 05:52 Güncelleme: 06.10.2025 - 06:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden Davut Daşkıran Mersin'de karşılandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşü sağlanan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Davut Daşkıran, Mersin'de karşılandı.

        Adana'da Öğretmenler Bulvarı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Daşkıran'ı, konvoy eşliğinde geldikleri Mersin'deki Uluslararası Çukurova Havalimanı'nda karşıladı.

        Daşkıran, sevdikleriyle sarılarak hasret giderirken, kalabalık tekbirler getirdi.

        Burada konuşan Daşkıran, Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıktıklarını anımsatarak, "Bu dava Allah'ın davası ve hepimizden daha büyük. Biz orada esir de kalabilirdik ama siz devam edecektiniz. Nice peygamberler gelip geçti. Biz de gelip geçeceğiz. Bizim bir önemimiz yok. Bu davayı yüceltin, Sumud'un yüklendiği o misyonu yüceltin." dedi.

        Küresel Sumud Filosu'nun zihinlerdeki ablukayı kırdığını anlatan Daşkıran, şunları kaydetti:

        "Biz silahsız olarak gittik. Ben tırnak makasımın törpüsünü bile kırdım. O kadar silahsızım yani. Bunlar, böyle bir gruba karşı donanmayla çıktılar. Biz ablukayı maddi bakımdan kıramadık ama zihinlerdeki ablukayı kırdık. Bütün Avrupa'nın zihninde bir abluka vardı. Nazilerin onları öldürmesinden sonra bütün dünya Yahudileri mazlum görüyordu. Onların mazlum olmadığını ispatlamamız gerekiyordu. Bunu bu adımla ispatladık. Bir dalga daha çıkacak, yine ispatlayacağız."

        Daşkıran, daha sonra, Adana'ya gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        "Puan farkından tehlikelisi: Güven farkı!"
        "Puan farkından tehlikelisi: Güven farkı!"
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Mersin'de motosikletin çarptığı yaya öldü
        Mersin'de motosikletin çarptığı yaya öldü
        Tarsus'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Tarsus'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Mersin ve Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek etkinlikleri düzenlendi
        Mersin ve Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek etkinlikleri düzenlendi
        İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden Muhammed Emin Işık Mersin'de karşılandı
        İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden Muhammed Emin Işık Mersin'de karşılandı
        Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası sona erdi
        Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası sona erdi