Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:44 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        M.B. idaresindeki 31 AHV 683 plakalı tır, D400 kara yolu Atik Mahallesi'ndeki virajda bariyerlere çarparak durdu.

        Bu sırada, aynı istikamette seyir halinde olan M.U'nun kullandığı 31 HM 388 plakalı otomobil, tıra çarptı.

        Tır sürücüsünün kazada yaralanan M.U'yu otomobilden çıkararak yol kenarına getirdiği esnada ise aynı güzergahta seyir halindeki A.G. yönetimindeki 06 EFJ 199 plakalı silobas dorse takılı tır, otomobile vurdu.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı otomobil sürücüsü M.U. sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi, tır ve silobasta hasar oluştu.

        Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat tali yoldan sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep

        Benzer Haberler

        Mersin'de şarampole yuvarlanan minibüste ölen 3 kişi toprağa verildi
        Mersin'de şarampole yuvarlanan minibüste ölen 3 kişi toprağa verildi
        Mersin'de müşteriye kötü davranan pazarcıya tezgah kapatma cezası verildi
        Mersin'de müşteriye kötü davranan pazarcıya tezgah kapatma cezası verildi
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutukla...
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutukla...
        Mersin'de minibüsün devrilmesi sonucu 6 tarım işçisi yaralandı
        Mersin'de minibüsün devrilmesi sonucu 6 tarım işçisi yaralandı
        Mersin'de kavşaktaki direklere ve refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Mersin'de kavşaktaki direklere ve refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti