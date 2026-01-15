Mersin'de geçen yıl aranan şüphelilerin yakalanma oranı yüzde 93'e yükseldi

Mersin Valisi Atilla Toros, kentte geçen yıl aranan şüphelilerin yakalanma oranının yüzde 93'e yükseldiğini bildirdi.





Vali ​​​​Toros, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, kentte geçen yıl kaydedilen asayiş verilerine ilişkin değerlendirme yaptı.



Jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerinin özverili çalışmalarının somut başarıya dönüştüğünü dile getiren Toros, "Yıl boyunca önleyici tedbirleri esas alarak, devriye hizmetlerini güçlendirerek, vatandaş odaklı güvenlik uygulamalarını kararlılıkla hayata geçirdik." dedi.



Toros, asayiş olaylarındaki düşüş eğilimini kalıcı hale getirdiklerini, Mersin'in huzurla anılıp güvenliğiyle öne çıkan şehir olma vasfını daha da güçlendirdiklerini vurguladı.



Aranan şüphelilere yönelik 2025 yılında kararlı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Toros, şöyle konuştu:



"Başta 833'ü narkotik, 775'i hırsızlık, 616'sı kaçakçılık ve 583'ü dolandırıcılık suçları olmak üzere haklarında çeşitli suçlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle aranan 5 bin 478 kişi yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde aranan şüphelilerin yakalanma oranını geçtiğimiz yıla göre yüzde 79'dan yüzde 93'e yükselterek önemli bir başarıya imza attık. Bu başarıyı, aranan kişi sayısını yüzde 74 oranında azaltarak daha da pekiştirdik."



- Organize suç ve kaçakçılıkla mücadele



Organize suç şebekelerini saklandıkları her noktada tespit edip çökerttiklerini anlatan Toros, bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 266 şüpheliden 97'sinin tutuklandığını bildirdi.



Vali Toros, kentte geçen yıl kaçakçılığa karşı 930 operasyon yapıldığını belirterek, "Bu operasyonlarda yakalanan 1200 şüpheli adli mercilere teslim edilmiştir. Yapılan operasyonlarda 580 bin litre akaryakıt, 46 bin litre içki, 236 bin paket sigara, 9 bin 325 elektronik sigara, 94 milyon makaron ve 14 bin 256 kilogram tütün ele geçirilmiş, 89,9 milyon lira vergi kaybı önlenmiştir." ifadelerini kullandı.



- Uyuşturucu operasyonları





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Mersin Uluslararası Limanı'nda 298 kilogram kokain ele geçirilen operasyonu duyurduğunu anımsatan Toros, "Baronundan sokak satıcısına kadar uzanan bu kararlı mücadele, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bir insanlık suçu olan uyuşturucudan koruma iradesinin sahadaki net karşılığıdır." diye konuştu.



Toros, 2025'te yapılan 1541 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 bin 461 şüpheliden 1575'inin tutuklandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:



"Yapılan operasyonlarda 2 bin 499 kilogram uyuşturucu madde, 7,5 milyon uyuşturucu hap ve 10 bin 451 kök kenevir ele geçirilmiştir. Bir önceki yıla kıyasla, yakalanan uyuşturucu madde miktarında yüzde 117, uyuşturucu hap sayısında yüzde 187 artış sağlanmıştır. Bu tablo, uyuşturucu şebekelerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin sahada ne kadar etkili olduğunu açıkça ortaya koymaktadır."



Toros, yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık ve internet üzerinden işlenen suçlara karşı gerçekleştirilen 212 operasyonda gözaltına alınan 1027 şüpheliden 475'inin tutuklandığını anlattı.



Kentte yasal kalış hakkına sahip 187 bin 765 yabancının bulunduğunu dile getiren Toros, "Bu kişilerin 149 bin 772'si geçici koruma altındaki Suriyeliler, 36 bin 533'ü ikamet izinliler ve 1460'ı ise uluslararası koruma kapsamındaki yabancılardır." dedi.



- 5 bin 690 gemi ve tekne denetlendi



Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından geçen yıl 19 bin 51 saatlik görev icra edildiğini belirten Toros, 5 bin 690 gemi ve teknenin denetlendiğini söyledi.



Toros, Mersin'in güvenli şehir kimliğini pekiştiren çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayarak, "Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle Mersin'i, her bir vatandaşımızın güvenle yaşadığı, geleceğe umutla baktığı bir huzur şehri olarak daha da ileri taşıyacağız." diye konuştu.



Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen de katıldı.

