Mersin'de fiyat denetimlerinde 433 bin 742 lira ceza kesildi

Ekipler, 908 işletmede fiyat etiketi, haksız fiyat artışı ve kasa-raf uyuşmazlığı konularında 59 bin 609 ürünü inceledi.

Mersin'de, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere 433 bin 742 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.