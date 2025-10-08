Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gürlevik Mahallesi'nde 2 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
