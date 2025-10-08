Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:27 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:27
        Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gürlevik Mahallesi'nde 2 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

