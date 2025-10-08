Mersin'de müşteriye kötü davranan pazarcıya tezgah kapatma cezası verildi
Mersin'in Yenişehir ilçesinde müşterisine kötü davrandığı belirlenen pazar esnafına 15 gün süreyle tezgah kapatma cezası uygulandı.
Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir ilçe sakininin, Bahçelievler Mahallesi'ndeki semt pazarında yaşadığı soruna ilişkin ilettiği şikayet üzerine çalışma başlattı.
Pazara giderek incelemede bulunan ekipler, söz konusu esnafın alışveriş yapan müşterisine kötü muamelede bulunduğunu tespit etti.
Ekipler, esnafa 15 gün tezgah kapatma ve 900 lira idari para cezası verdi.
Zabıta ekipleri, esnafın farklı semtlerde tezgah kurduğu pazarlara "Bu tezgah müşteriye kötü davranılması sebebiyle Yenişehir Belediyesinin encümen kararı gereği 15 gün süreyle kapatılmıştır" ifadelerinin yazılı olduğu tabela bırakıyor.
