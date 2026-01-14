Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 15 zanlıdan 10'u tutuklandı

        Mersin'de paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 09:48 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 15 zanlıdan 10'u tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, paravan şirketler aracılığıyla banka hesapları açtıran, yatırım ve kredi vaadiyle haksız kazanç sağlayan, kapora ve senet karşılığı ev satma vaadiyle dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

        Kimlikleri belirlenen 15 zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen paravan şirketler adına düzenlenmiş evrak ve kaşeler ile 15 cep telefonu incelemeye alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.B, M.E, Ö.T, A.O.Ö, V.Y, M.M.A, İ.S.K, F.A, K.P, M.A. tutuklandı, E.B, H.K, S.C, Z.G. ve D.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        Gümüş rekora doymuyor
        Gümüş rekora doymuyor
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Cinsel tacizle suçlandı
        Cinsel tacizle suçlandı
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        Karla karışık yağmur ve kar yağışı alarmı
        Karla karışık yağmur ve kar yağışı alarmı

        Benzer Haberler

        Paravan şirketlerle organize dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 10 tut...
        Paravan şirketlerle organize dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 10 tut...
        Gönülleri ısıtan davet: Yamaç paraşütçüsü işçilerin çay davetine kayıtsız k...
        Gönülleri ısıtan davet: Yamaç paraşütçüsü işçilerin çay davetine kayıtsız k...
        Mersin Limanı'nda 280 bin sentetik hap ele geçirildi
        Mersin Limanı'nda 280 bin sentetik hap ele geçirildi
        Mersin'de 280 bin adet sentetik ecza ele geçirildi
        Mersin'de 280 bin adet sentetik ecza ele geçirildi
        Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Mersin'de yağmur sonrası gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu
        Mersin'de yağmur sonrası gökkuşağı renkli görüntülere sahne oldu