Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 15 zanlıdan 10'u tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.B, M.E, Ö.T, A.O.Ö, V.Y, M.M.A, İ.S.K, F.A, K.P, M.A. tutuklandı, E.B, H.K, S.C, Z.G. ve D.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen paravan şirketler adına düzenlenmiş evrak ve kaşeler ile 15 cep telefonu incelemeye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, paravan şirketler aracılığıyla banka hesapları açtıran, yatırım ve kredi vaadiyle haksız kazanç sağlayan, kapora ve senet karşılığı ev satma vaadiyle dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.