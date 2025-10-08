Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        AK Parti Gülnar İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Önge Kafes'ten şehit eşine ziyaret

        AK Parti Gülnar İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Önge Kafes, şehit Remzi Gilik'in eşini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:09 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:09
        AK Parti Gülnar İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Önge Kafes, şehit Remzi Gilik'in eşini ziyaret etti.

        Kafes, beraberindekilerle ziyarette bulunduğu şehit Remzi Gilik'in eşi Naile Gilik ile görüştü.

        Ziyarette Gilik'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gaziler için özel olarak kaleme aldığı mektup verildi.

        Kafes, yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, ziyaretlerin devam edeceğimi kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

