Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, öğrencilerle buluştu

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Çatlı, Vakıfbank Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen Mesleki Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Çatlı, savcılığın yalnızca bir meslek değil, vicdanla yürütülen bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Öğrencilerden ilerde hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar adil ve dürüst olmalarını isteyen Çatlı, "Toplumun huzuru, her bireyin kendi vicdanıyla barışık olmasından geçer." ifadesini kullandı.

Çatlı, programda öğrencilerin sorularını cevapladı.​​​​​​​