        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de öğrenciler 480 parçalı yapbozla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir okulun öğrencileri 480 parçalı "Cumhuriyet yapbozu" hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 17:04 Güncelleme: 28.10.2025 - 17:04
        Mersin'de öğrenciler 480 parçalı yapbozla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Erdemli Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, öğrencilerin katılımıyla "Parçadan Bütüne Cumhuriyet" projesi yürütüldü.

        Proje kapsamında öğretmenlerin desteğiyle hazırlanan 480 parçalı "Cumhuriyet yapbozu" okul bahçesindeki 80 metrekarelik alanda birleştirildi.

        İçinde "Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerinin yer aldığı yapbozun tamamlanmasının ardından kutlama etkinliği düzenlendi.

        Programa, Kaymakam Aydın Tetikoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Öğrencilerin Cumhuriyet coşkusunu yansıtan eseri, katılımcılar tarafından beğeni topladı.

        Projenin yürütücülüğünü üstlenen görsel sanatlar öğretmeni Canan Ekici Hız, etkinlikteki konuşmasında, Cumhuriyet'in anlamını öğrencilerle yaptıkları sanat çalışması üzerinden anlattıklarını kaydetti.

