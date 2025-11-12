Mersin'deki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesindeki zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Akgedik mevkisinde trafik kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler 2 tır ile 2 otomobilin zincirleme trafik kazasına karıştığını ve 1 kişinin yaralandığını tespit etti.
Yaralı, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
