Mersin'deki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesindeki zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Akgedik mevkisinde trafik kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler 2 tır ile 2 otomobilin zincirleme trafik kazasına karıştığını ve 1 kişinin yaralandığını tespit etti.

Yaralı, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.