Erdemli ilçesinde şehit öğretmen Hacı Ömer Serin mezarı başında anıldı

Şehit yakınları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, Serin'in Türbe Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.