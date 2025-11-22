Habertürk
Habertürk
        Mersin Haberleri

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 17:58
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Orkun Yurttaş, Metehan Alaçam, Caner Bahadır

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 4, Juskaite 11, Burke 23, Esra Ural Topuz 2, Vanloo 10, Sevgi Tonguç, Ayşenaz Harma, Asena Yalçın, Sinem Ataş 16, Eslem Güler 3, Razheva 11

        OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 6, Duygu Özen 5, Kübra Erat 2, Shields 14, Anigwe 21, Damla Gezgin 5, Yaren Düzcü, Banu Şimşek 2, Yağmur Güvercin, Fraser 8

        1. Periyot: 15-16

        Devre: 37-30

        3. Periyot: 56-44

        MERSİN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

