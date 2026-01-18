Habertürk
        Mersin'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki 3 kişi kurtarıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki 3 kişilik aile, belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Giriş: 18.01.2026 - 14:28 Güncelleme: 18.01.2026 - 14:28
        Mersin'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki 3 kişi kurtarıldı
        Mersin'in Erdemli ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki 3 kişilik aile, belediye ekiplerince kurtarıldı.

        İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Evdilek Yaylası'nda giden aile, akşam saatlerinde eve dönmek isterken etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye Erdemli Belediyesi ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin iş makinesiyle yolu açmasının ardından aile, güvenli bölgeye hareket etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

