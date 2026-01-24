Mersin'de cipin cami duvarına çarpması kamerada

Mersin'in Yenişehir ilçesinde cipin kontrolden çıkarak cami duvarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Menteş Mahallesi’nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 CFN 568 plakalı cip, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Halilurrahman Bakırcılar Camisi'nin duvarına çarptı. Yaralananın olmadığı kazada, aracın çarpması sonucu caminin duvarının bir bölümü yıkıldı. Kaza anı, caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.