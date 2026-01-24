Mersin'de yolu kapanan mahalledeki hasta ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede 65 yaşındaki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Kahramangülek Mahallesi Çelikli mevkisinde gece saatlerinde rahatsızlanan A.O'nun yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kar nedeniyle kapanan yolda adrese ulaşamayınca bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Belediye ekipleri, iş makinesiyle evine ulaştığı A.O'yu buradan alıp sağlık ekibinin bulunduğu noktaya taşıdı. Ambulansta kontrolleri yapılan A.O, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

