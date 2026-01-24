Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de yolu kapanan mahalledeki hasta ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede 65 yaşındaki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 15:56 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de yolu kapanan mahalledeki hasta ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede 65 yaşındaki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kahramangülek Mahallesi Çelikli mevkisinde gece saatlerinde rahatsızlanan A.O'nun yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

        Bunun üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, kar nedeniyle kapanan yolda adrese ulaşamayınca bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi.

        Belediye ekipleri, iş makinesiyle evine ulaştığı A.O'yu buradan alıp sağlık ekibinin bulunduğu noktaya taşıdı.

        Ambulansta kontrolleri yapılan A.O, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mersin'de drift yapan sürücüye 58 bin 217 TL ceza
        Mersin'de drift yapan sürücüye 58 bin 217 TL ceza
        Mersin'de drift yapan sürücüye 58 bin 217 lira ceza verildi
        Mersin'de drift yapan sürücüye 58 bin 217 lira ceza verildi
        Türkiye Havalı Silahlar 16-18 yaş altı milli takımı Mersin'de kampa girdi
        Türkiye Havalı Silahlar 16-18 yaş altı milli takımı Mersin'de kampa girdi
        Mersin'in Silifke ilçesinde fırtına etkili oldu
        Mersin'in Silifke ilçesinde fırtına etkili oldu
        Başkan Seçer: "441 mahallemiz kırsal mahalle statüsünü devam ettirecek"
        Başkan Seçer: "441 mahallemiz kırsal mahalle statüsünü devam ettirecek"
        Mersin'de şiddetli yağış ve fırtına gezi teknesini batırdı
        Mersin'de şiddetli yağış ve fırtına gezi teknesini batırdı