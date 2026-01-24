Habertürk
Habertürk
        Mersin'in Silifke ilçesinde fırtına etkili oldu

        Mersin'in Silifke ilçesinde fırtına etkili oldu

        Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tur teknesi battı, balık çiftliğinde ağların yırtılması sonucu bazı balıklar kıyıya vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 12:29 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:29
        Mersin'in Silifke ilçesinde fırtına etkili oldu
        Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir tur teknesi battı, balık çiftliğinde ağların yırtılması sonucu bazı balıklar kıyıya vurdu.

        İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Taşucu Balıkçı Barınağı'nda bağlı olan 130 yolcu kapasiteli ve yaklaşık 25 metre uzunluğundaki bir tur teknesi yan yatarak battı.

        Taşucu Mahallesi açıklarındaki bir balık çiftliğinin ağları da fırtına nedeniyle yırtıldı. Ağların yırtılması sonucu kıyıya kaçan balıklar, vatandaşlar ve balıkçılar tarafından toplandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

