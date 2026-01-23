Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde ev temizliği ve kuaför hizmetleri sürüyor

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde temizlik ve kuaför hizmetleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:17 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde ev temizliği ve kuaför hizmetleri sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde temizlik ve kuaför hizmetleri devam ediyor.

        Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmalar kapsamında 2025 yılında 1181 hanede kapsamlı ev temizliği gerçekleştiren ekipler, ayrıca 162 kadına kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Akdeniz'de hiçbir vatandaşı yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Kimsesiz, engelli ve yaşı ilerlemiş hemşerilerimizin hayatına dokunmak, onların günlük yaşamını kolaylaştırmak bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir. Sosyologlarımızın tespitleri doğrultusunda planlı ve sürdürülebilir bir hizmet yürütüyoruz. İhtiyaç duyulan her haneye ulaşmaya, her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Belediye ekiplerinin evde temizlik ve kişisel bakım hizmetlerini bu yıl da sürdüreceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        Silifke ilçesinde öğrenciler için buz pateni pisti kuruldu
        Silifke ilçesinde öğrenciler için buz pateni pisti kuruldu
        Mersin'de bakliyat firmasına silahlı saldırı düzenlendi
        Mersin'de bakliyat firmasına silahlı saldırı düzenlendi
        Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Mersin'de yüksek kesimlerde karla kaplanan yollar temizlendi
        Mersin'de yüksek kesimlerde karla kaplanan yollar temizlendi
        Tarsus'ta karla mücadele: Ekipler gece boyunca sahadaydı
        Tarsus'ta karla mücadele: Ekipler gece boyunca sahadaydı
        Mersin'den Gazze'ye 20'nci 'İyilik Gemisi' yola çıktı
        Mersin'den Gazze'ye 20'nci 'İyilik Gemisi' yola çıktı