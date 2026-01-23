Mersin'de bakliyat firmasına silahlı saldırı düzenlendi
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bakliyat firmasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bakliyat firmasına, dün akşam saatlerinde motosikletli 2 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Yaralananın olmadığı ve iş yerine kurşunların isabet ettiği saldırıya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerinin, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
