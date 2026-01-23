Habertürk
        Mersin'de yüksek kesimlerde karla kaplanan yollar temizlendi

        Mersin'de yüksek kesimlerde karla kaplanan yollar temizlendi

        Mersin'in yüksek kesimlerinde karla kaplı yollarda belediye ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 14:05 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:05
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülnar, Mut, Silifke, Çamlıyayla, Erdemli, Tarsus ve Toroslar ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışana yönelik çalışma başlatıldı.

        Kırsal mahalleler ve bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiren ekipler, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirdi.

        Silifke Belediyesi ekipleri de Çaltıbozkır, Uzuncaburç ve Canbazlı mahallelerinde karla kapanan yolları iş makinalarının yardımıyla yeniden ulaşıma açtı.

        Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yaptığı açıklamada, kış şartlarına karşı hazırlıkların önceden yapıldığını belirterek, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

