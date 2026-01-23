Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonda 1 şüpheli yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 13 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 14:41 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:41
        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede sigara kaçakçılığı yapan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan aramada 13 bin 500 makaron, 100 paket kaçak sigara ve 235 kilogram tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

