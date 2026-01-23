Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 13 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede sigara kaçakçılığı yapan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan aramada 13 bin 500 makaron, 100 paket kaçak sigara ve 235 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.
