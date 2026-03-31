        Mersin'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Mersin'de, 3 adresten hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 09:29 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentte 3 adreste meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

        Daha önce farklı kentlerde hırsızlık yaptıkları belirlenen ve çok sayıda aranma kaydı bulunan M.T, Ş.G. ve M.A'nın Osmaniye'den Mersin'e geldikleri tespit edildi.

        Polis ekiplerince, 3 şüpheli yolcu minibüsünde gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kapıları açmak için kullandıkları tornavida ve plastik aparatlar ile tanınmamak için taktıkları güneş gözlükleri ve eşarplar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları adreslere girişleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

