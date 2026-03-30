Mersin'de balkon filesine takılan güvercini itfaiye ekibi kurtardı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde balkon filesine takılan güvercin itfaiye ekibince kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Güvenevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. kat balkonunda asılı fileye güvercinin takılı kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, kurtarma kovasıyla ulaştıkları kattaki fileyi keserek güvercini aldı. Fileden kurtarılan güvercin, doğaya bırakıldı.

