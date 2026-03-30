Tarsus ilçesinde dolu etkili oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde dolu nedeniyle bazı tarım ürünleri zarar gördü.
Giriş: 30.03.2026 - 14:48
İncirgediği Mahallesi'nde sağanağın ardından dolu yağdı.
Dolu, buğday ve ayçiçeği ekili araziler ile bazı meyve ağaçlarında hasara neden oldu.
