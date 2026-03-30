Mersin'de AK Parti İl Başkanı Aldemir'den CHP'li belediyelere tepki:

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, "Mersin, AK Parti hükümetimizin yaptığı büyük yatırımlar ve devasa hizmetlerle Türkiye'de ve dünyada adından söz ettirirken, maalesef CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri her geçen gün yeni bir skandalla kentin imajını yerle bir etmektedir." dedi.



Aldemir, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'nin "parlayan yıldızı" haline geldiğini söyledi.



Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin kentte inşa edildiğini anımsatan Aldemir, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin ilk şehir hastanesini Mersinli hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Türkiye'nin en modern havalimanlarından Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı bölgemize kazandırdık. Türkiye'nin en büyük 4. barajı Pamukluk Barajı ile şehrimizin su geleceğini güvence altına aldık. Mersin-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesiyle sadece şehirleri değil gönülleri birleştiriyoruz. Akdeniz Sahil Yolu ve Çeşmeli-Taşucu Otoyol projeleriyle şehrimize büyük ulaşım konforu kazandırıyoruz."



- "Sofra hijyeni ve gıda güvenliği hiçbir siyasi manevrayla örtülemez"



Kentteki CHP'li belediyelere eleştiri getiren Aldemir, "Mersin, AK Parti hükümetimizin yaptığı büyük yatırımlar ve devasa hizmetlerle Türkiye'de ve dünyada adından söz ettirirken, maalesef CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri her geçen gün yeni bir skandalla kentin imajını yerle bir etmektedir." ifadesini kullandı.



Adem Aldemir, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde hazırlanan kavurmada tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesine tepki göstererek, şu değerlendirmede bulundu:



"Mersin Büyükşehir Belediyesinin aşevinde vatandaşımıza yedirilen at etiyle Türkiye'ye, bu atın bir İngiliz yarış atı olması sebebiyle de dünyaya gündem olduk. Sofra hijyeni ve gıda güvenliği hiçbir siyasi manevrayla örtülemez. Skandallar bununla da sınırlı kalmamış, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklanmıştır. Belediyede bütün bunlar yaşanırken, Sayın Başkan siz neredeydiniz? Yine hizmet üretmek yerine kişisel zaaflarının esiri olan CHP'li Mezitli Belediye Başkanı'nın Ramazan Bayramı'nda gittiği bir eğlence mekanında, alkolün etkisiyle karıştığı kavga görüntüleri Mersin'imizin imajını zedelemiştir. Bu kavganın çıkmasının asıl nedeni nedir?"



- "Mersin'i tüm gücünüzle aşağı çekmeye devam ediyorsunuz"



CHP'li yöneticilerin, seçim dönemlerinde verdikleri sözleri tutmadığını dile getiren Aldemir, şunları kaydetti:



"Bırakın Mersin'e hizmet etmeyi, Mersin'i adeta tüm gücünüzle aşağı çekmeye devam ediyorsunuz. 'Çevreciyiz' diyorsunuz Göksu Nehri'ni kirletiyor, ormanlık alanlara çöp döküyorsunuz. Hayvan haklarından bahsettiniz, barınaklarda hayvanları ölüme terk ettiniz. 'Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz' dediniz, binlerce kişiyi işinden ettiniz. Türkiye'nin en pahalı suyunu Mersinli vatandaşlarımıza sattınız fakat şehri günlerce susuz bıraktınız. TOKİ konutu yapıyoruz, yolunu yapmıyor, suyunu bağlamıyorsunuz. Söz verdiniz, 'Metro ve sosyal konut' dediniz, yapmadınız. Mersin'e layık olamadınız, sözlerinizi tutmadınız. Mersin'e hizmeti değil kendinize, çevrenize hizmeti öncelediniz. Emanete gerekli hassasiyeti göstermediniz. Mersin'i ileriye taşımak yerine geriye götürdünüz."



Aldemir, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

