Mersin'de 1 haftada 1245 araç trafikten men edildi

Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 114 bin 8 araçtan 1245'i trafikten men edildi.



Valiliğin açıklamasına göre, trafik ekiplerince 23-29 Mart'ta yapılan denetimlerde 114 bin 8 araç kontrol edildi.



Araçlardan eksiklik tespit edilen 1245'i trafikten men edildi.



Aynı tarihte emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan denetimlerde de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 856 hükümlü yakalandı.



Ekipler "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında ise 1787 kişinin kimlik kontrolünü yaptı.



Kontroller sonucu 6 kişi Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.



