Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan bir pamuk fabrikasında yangın çıktı.
İddiaya göre, Yenice Mahallesi’nde bulunan fabrikada kaynak çalışması yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevlere ilk olarak çalışanlar müdahale etti. Daha sonra itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangında tonlarca pamuk kullanılamaz hale geldi.
Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
MERSİN
05 Ekim 2019 Cumartesi
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