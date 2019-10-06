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Mersin’de bir ilk: PatiFest Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir ilke imza atarak kentin ilk hayvan ...

İHA

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir ilke imza atarak kentin ilk hayvan festivalini düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan PatiFest'e Mersinliler yoğun ilgi gösterdi.

Mersin’de bir ilk: PatiFest Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir ilke imza atarak kentin ilk hayvan festivalini düzenledi PatiFest'in açılışı renkli görüntülere sahne oldu

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir ilke imza atarak kentin ilk hayvan festivalini düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan PatiFest'e Mersinliler yoğun ilgi gösterdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Mersin’in ilk hayvan festivali olan Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali'ni (PatiFest) düzenledi. Adnan Menderes Bulvarı sahil şeridindeki Kültür Park'ta Fenerbahçe Meydanı'nda iki gün sürecek olan festival, evcil hayvanları, sokak hayvanlarını ve hayvanseverleri bir araya getirdi. Hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen PatiFest’in açılışını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı. PatiFest’in ilk gününde birbirinden renkli aktiviteler yer aldı.

“PatiFest gibi farkındalık etkinliklerini arttırmak istiyoruz”
Festivalin açılışında konuşan Başkan Seçer, hayvan dostlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir festival düzenlediklerini söyledi. Seçer, “Her yaştan çocuklarımızla beraber hayvan sevgisini aşılamak, hayvan sevgisini öğretmek, şefkatli olmalarını telkin etmek amacıyla bir etkinlik yaptık. Bu bir farkındalık, bu bir anlayış, bu bir kültür. Hayvanlara hunharca davranıyoruz. İnsanlar zaman zaman bizleri dehşete düşürecek uygulamalar yapıyor. Hayvanlara karşı yapılan zulmü haberlerde okuyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Belediye olarak bu etkinlikleri artırmak istiyoruz” dedi.
Yapılacak farkındalık çalışmalarında ve hayvanlara yönelik hizmetlerde hayvanseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Seçer, Mersin’de yaşayan tüm hayvanseverlere işbirliğini geliştirmek için çağrıda bulundu. Üniversite öğrencilerinin sürpriz doğum günü kutlaması da yaptığı Seçer, festivalde gazeteci Mehmet Miras’a ait bir fotoğrafı sokak hayvanlarına mama karşılığı açık artırmaya çıkardı. Oldukça çekişmeli geçen açık artırmada Başkan Seçer, bin kilogram mamayı kendisi alarak fotoğrafı PatiFest’e katılan Helin, Eylül ve Elif kardeşlere hediye etti. Daha sonra alanda kurulan stantları gezen Seçer, kedi ve köpekleri ile festivale gelen vatandaşlarla ve hayvanseverlerle sohbet ederek, can dostlarla ve sahipleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

PatiFest ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu
PatiFest, ilk günü birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Sunuculuğunu ünlü radyocu Sarı Şeker Sema’nın yaptığı festivalde, yarışmalar, performans gösterileri, söyleşiler, fotoğraf sergileri, konserler ile caymaz yarışması ve sürpriz ödüllerin dağıtıldığı popup yarışmalarıyla vatandaşlar doyasıya eğlendi. Hayvan sahiplendirmenin de yapıldığı festivalde arama kurtarma köpeklerinin eğitmenleriyle gerçekleştirdiği gösteriler ise izleyicilerden büyük alkış aldı. Çeşitli cinslere sahip köpek ve kedilere ev sahipliği yapan PatiFest’te birçok vatandaş korkularını yenerek hayvanlarla dost oldu. Pug ve Golden Retriever cinsi köpekler çoğunluğu oluştururken, buldog, beagle, kaniş, sharpei cinsi köpeklerin de yer aldığı festival, vatandaşlara çeşitli cinslerde köpekleri bir arada görebilme fırsatı sundu. Mersin’de az rastlanan Sivas kangalı ve Çin aslanı cinsi köpeklerse festivalde ilgiyi üzerlerinde topladı.
Popup yarışmasında ise ziyaretçilere hayvanlarla ilgili sorular soruldu. Kazananlara sürpriz hediyeler verilirken, caymaz yarışmasında ise kurulan parkurda çevresel uyarıcılara takılmadan kendisine seslenen sahibine en kısa sürede ulaşan köpekler dereceye girerek ödüllendirildi.
Festival alanında açılan Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi standında sokaktaki hayvanlar için mama, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi standında da mama kabı dağıtıldı. İtfaiye Dairesi standında ise arama kurtarma köpekleri Çovçov ve Alen’in performans gösterisi yoğun ilgi gördü. Ahbap Tarsus, Mersin Patileri, Bir Destek Bin Huzur, Mersin Lions Kulübü, KimseSizsiniz stantlarının yanı sıra yemeiçme, takı, kitabevi stantlarında da farkındalık çalışmaları ve sokak hayvanları yararına satışlar yapıldı.
Festivale Mersinlilerin ilgisi de yoğun oldu. Evcil hayvanlarıyla birlikte festival alanına akın eden Mersinliler, ilk kez böyle bir festival düzenlenmesinden duydukları mutluluğu dile getirdiler. Hayvanseverler, festivalin Mersin için büyük bir kazanım olduğunu, anlamlı bir kaynaştırma ortamı oluşturarak, birçok hayvanı ve hayvanseveri bir araya getirdiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Seçer’e teşekkür ettiler.

MERSİN

06 Ekim 2019 Pazar

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