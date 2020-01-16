Milli eğitim müdürleri Silifke’de toplandı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecilerinin katıldığı değerlendirme toplantısı Silifke’de yapıldı.

Her ay bir ilçede gerçekleştirilen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurul Toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda, 20192020 eğitim öğretim 1. yarı yılında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi yapılarak, ikinci dönem yapılacak çalışmalar, akademik başarının artırılması ve buna yönelik yapılacak çalışmalar, sosyal ve kültürel faaliyetler, yürütülen projeler gibi birçok konu görüşüldü.

Toplantı, dilek ve temennilerle sonlandırıldı.

MERSİN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:56

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.