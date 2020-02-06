Sertavul´da heyelan yolu kapattı

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- MERSİN'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli geçitlerden olan Sertavul Geçidi'ne giden D-715 karayolunda, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.

Yetkililer, Sertavul Yaylası çıkışında sabah saatlerinde kapanan yolun açılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Yolun kapalı olması nedeniyle araçların Sertavul´da bekletildiği bildirildi.



MERSİN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:12

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