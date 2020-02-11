Mersin’de okul bahçelerine 400 hünnap fidanı dikildi

"Benim kızım kimsenin yeğeni değil"

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Mersin’in Mut ilçesinde okul bahçelerine toplam 400 adet hünnap fidanı dikildi.

Mut Kaymakamlığı öncülüğünde Şehit Ali Gümüş Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen fidan dikim töreninde konuşan Kaymakam Muammer Köken, "Hünnap fidanları dikerek gelecek nesillere iyi bir miras bırakmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Öğrenciler için daha sağlıklı ve mutlu bir ortam sağlayarak onların başarılı olmalarını sağlamak istiyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Köken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Orman İşletme Müdürü Necati Kulak, İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk, öğretmenleri ve öğrenciler okul bahçesine hünnap fidanı dikti.

MERSİN 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:08

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