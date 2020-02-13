Selden çöken, heyelandan kapanan yol kısmen açıldı Erdemli ilçesinde geçen hafta Alata Deresi'nde oluşan selle bir bölümü göçen, heyelan sebebiyle de kapanan yol kısmen açıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir hafta önce Alata Deresi'nin taşması sonucu bir bölümü göçen, daha sonra bir kısmında heyelan sebebiyle kapanan Gücüş ve Sarılar Mahalle yolunun onarımı için çalışmalar sürüyor. Belediyeye ait ekipler düşen taşları yoldan kaldırırken, göçen yol ise dev kayalarla yeniden onarılıyor.

Erdemli ilçesinde geçtiğimiz hafta, kar erimesi ve yağmur sonucu ilçe merkezinden geçen Alata Deresi'nin, gelen selle birlikte debisi yükseldi. Derenin ıslah edilmeyen bölümlerinde su taşkınları oluşurken etrafındaki yollar ise sele kapılarak çöktü. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler suların çekilmesinden itibaren yolların açılması için çalışma başlattı. İş makineleri vasıtasıyla heyelan riski bulunan bölgelere de müdahale edildi. Yolda oluşan göçüklerin ise yine iş makineleri marifetiyle onarılmasına devam ediliyor. Yolda trafik ise kontrollü olarak sağlanıyor. Onarım çalışmalarının 3 gün daha sürmesi öngörülüyor.

Sarılar Mahallesi sakinlerinden Adnan Çoban, mahalle yollarının oluşan sel sonucu çöktüğünü belirterek, belediye ekiplerinin çöken yolu onarmak için çalışma başlattığını söyledi.



İlçe genelinde bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Öte yandan, geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle Erdemli'ye bağlı birçok mahalle ve yayla yollarında hasar oluştuğu bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yol bakım, onarım ve kar temizleme çalışmaları adı altında GücüşSarılar yolu ile birlikte çalışmaların ÇamlıKösbucağı yolu, Sıraçİçmeler yolu ve NohutharmanıDoğusandal yayla yolunda da sürdürüldüğü öğrenildi.

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