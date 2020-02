Başkan Tarhan, Abu Dhabi'de Dünya Kentsel Forumu'na katıldı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi‘de 10.'su düzenlenen Dünya Kentsel Forumu‘na katıldı.

Mezitli’de gerçekleştirdikleri halka dokunan projeleri anlatan Başkan Tarhan, başarısının sırlarını da aktardı. Mezitli’nin en önemli kaynağının çoğunluğu kadınların oluşturduğu gönüllüler olduğunun altını çizen Tarhan, “Projelerimizi halkımızla birlikte yaptık. Halk belediyesine ve başkanına güvenince gereken desteği de sunuyor. Belki de çok paralarla yapabileceğimiz işleri halkımızla birlikte hayata geçirdiğimiz bu gönüllülük hareketi ile belediyemize hiç yük getirmeden hayata geçirdik. Gönüllülerimizle sosyal yaşamı geliştiren, dayanışmayı çoğaltan projelerimizle birlikte kentimize çok önemli kazanımlarda sağladık. Pek çok proje ve tesis halkımızın verdiği destekle ortaya çıktı” dedi.

Mezitli’nin Türkiye’nin en hızlı gelişen ve büyüyen ilçeleri arasında yer aldığının da altını çizen Tarhan, “Yakın zamanda küçük bir kasaba Mezitli, bugün Mersin’in en önemli bölgesi haline geldi. Bir çok mahallemizin nüfusu 5 yıl gibi kısa sürede iki katına çıktı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de yakından etkileyen ekonomik krizinin oluşturduğu çekinceler olmasa bu büyüme rakamları çok daha yukarılara çıkacağından hiç kuşkum yok. Yapılaşma büyük hızla ilerlemeye devam ediyor. Mersin’in her bölgesinden Mezitli’ye göç var. Yaşam alanı olarak en fazla tercih edilen ilçe Mezitli oldu" diye konuştu.

Mersin’in ve Mezitli’nin güzelliklerini Abu Dhabi‘deki konuşmasında anlatan Tarhan, konukları her yıl Haziran ayında gerçekleştirilen Uluslararası Soli Pompeiopolis Güneş Festivaline davet etti. Tarhan, Mezitli kadın üretici pazarına ilişkin görseli de sunum sırasında dünyaya tanıttı. Abu Dhabi‘de Tarhan’a eşlik eden Strateji Geliştirme Müdürü Hürrem Betül Levent Erdal da Forumun Woices From Cities oturumunda kadın üretici pazarlarının ortaya çıkış öyküsüyle birlikte, ödülün alınışından sonraki yansımalarına kadar olan süreci anlattı.

