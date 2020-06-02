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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta kahvehane ve eğlence yerlerine maske ve dezenfektan desteği

İHA

Tarsus Belediyesi, normalleşme sürecinde kullanılması için Tarsus Kahveciler ve Eğlence Yerleri Odası'na bağlı 620 işyerine verilmek üzere 17 bin maske ile 250 litre el dezenfektanı teslim etti.

Tarsus'ta kahvehane ve eğlence yerlerine maske ve dezenfektan desteği

Tarsus Belediyesi, normalleşme sürecinde kullanılması için Tarsus Kahveciler ve Eğlence Yerleri Odası'na bağlı 620 işyerine verilmek üzere 17 bin maske ile 250 litre el dezenfektanı teslim etti.
Oda Başkanı Halil Şekerci’yi ziyaret eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, normalleşme sürecinde, her zaman olduğu gibi bundan sonrada vatandaşların ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Bozdoğan, normalleşme sürecine girildiği şu günlerde rehavete kapılmak gibi bir lüksün bulunmadığını vurguladı. Bu sıkıntılı süreçte alınması zorunlu olan tedbirler kapsamında, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ticari işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulması ile birlikte işletmecilerin yaşadıkları ekonomik kayıpların büyük olduğunu vurgulayan Bozdoğan, "Alınan yeni bir kararla normalleşme sürecine girildi ve geçici olarak faaliyetlerine son verilen ticari işletmelerin 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle yeniden açılmasına karar verildi. Bu kararla birlikte normalleşme sürecine girildi ancak salgın riski tamamen ortadan kalkmadı" dedi.
Salgın riskine karşı daha önce alınan tedbirlere uyulmaya devam edilmesinin toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunun altını çizen Bozdoğan, "Biz belediye olarak bundan önceki süreçte korana virüse karşı nasıl mücadele verip halkımızın ve esnaflarımızın yanında olduysak, normalleşme sürecinde de aynı şekilde yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.
Oda Başkanı Halil Şekerci ise Başkan Bozdoğan'ın korona virüsle mücadele konusunda yaptığı çalışmaları taktirle takip ettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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