Kendilerini asker, polis, savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırmışlar

Mersin'in Mut ilçesinde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini asker, polis, savcı ve hakim olarak tanıtıp dolandıran 2 kişi, yakalandı. Olayla ilgili bir kişinin daha aranması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen bir kişi, kendilerini asker olarak tanıtan 2 şüpheli tarafından dolandırıldığını, 8 bilezik, 1 altın küpe ve 14 bin lira nakit parasının alındığını söyledi. Bunun üzerine çalışma yapan ekipler, olay yerine yakın kameraları tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonucunda 2 şüphelinin ticari taksi ile bölgeye geldiğini tespit eden ekipler, aracın Mersin, Kahraman, Mut ve Silifke bölgesinde sürekli dolaştığını belirledi. Plaka tanıma sistemi kullanılarak aracın yerini bulan ekipler, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyonda ticari taksi şoförü ile 1 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar Mut ilçesinde meydana gelen dolandırıcılık olayını kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf ederken, aldıkları altın ve paraları suç ortakları olan başka bir kişiye teslim ettiklerini söylediler.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, taksi şoförü olan bir şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ekipler, kimliği tespit edilen diğer şahsı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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