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Seçer’in borçlanma talebi, sert tartışmalar ve gerginliklerle bir kez daha reddedildi Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında, Başkan Seçer’in 250 milyon liralık borçlanma talebinin görüşülmesi esnasında sert tartışmalar yaşandı Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, kendisine söz verilmediği için salonun en arkasına gidip otururken, Seçer, duruma tepki gösteren Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz’ın meclisi terk etmesini istedi

İHA

– Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı, Başkan Vahap Seçer'in 250 milyon liralık borçlanma talebinin görüşülmesi esnasında sert tartışmalara neden oldu. Gergin anların yaşandığı, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın salonun en arkasına gittiği, Seçer'in, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın meclisi terk etmesini istediği toplantıda, borçlanma talebi, 33 kabul oyuna karşılık, Cumhur İttifakının 40 ret oyuyla bir kez daha reddedildi.

Seçer’in borçlanma talebi, sert tartışmalar ve gerginliklerle bir kez daha reddedildi Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında, Başkan Seçer’in 250 milyon liralık borçlanma talebinin görüşülmesi esnasında sert tartışmalar yaşandı Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, kendisine söz verilmediği için salonun en arkasına gidip otururken, Seçer, duruma tepki gösteren Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz’ın meclisi terk etmesini istedi

– Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı, Başkan Vahap Seçer’in 250 milyon liralık borçlanma talebinin görüşülmesi esnasında sert tartışmalara neden oldu. Gergin anların yaşandığı, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın salonun en arkasına gittiği, Seçer’in, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın meclisi terk etmesini istediği toplantıda, borçlanma talebi, 33 kabul oyuna karşılık, Cumhur İttifakının 40 ret oyuyla bir kez daha reddedildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan toplantı döneminin birinci birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. İdareden gelen 85, komisyonlardan gelen 27 ve gündem dışı 5 olmak üzere toplam 117 gündem maddesinin ele alındığı toplantı, yaklaşık 9 saat sürdü.
Meclis toplantısının en önemli gündem maddesi, Seçer’in 16 Mayıs’taki olağanüstü toplantıda gündeme getirdiği ve Cumhur İttifakı meclis üyeleri tarafından reddedilen 250 milyon TL’lik borçlanma talebi oldu. Önceki kararı veto ederek borçlanma talebini bir kez daha gündeme getiren Seçer ile bazı belediye başkanları arasında sert tartışmalar yaşandı.

“Sizlerin paraya ihtiyacı var, benim de ihtiyacım var”
Başkan Seçer, borçlanma talebine ilişkin yaptığı konuşmada, bu yetkiyi bütçe kararnamesi geçerken aldıklarını, ancak bankaların kredi kullandırırken İller Bankasından teminat mektubu istedikleri için İller Bankasının, söz konusu meclis kararının yenilenmesini istediğini söyledi. Tüm ilçe belediye başkanlarının da borçlanma yetkisi aldıklarını belirten Seçer, kendisine bu yetkinin verilmemesinin haksızlık olacağını vurguladı. “Sizlerin paraya ihtiyacı var, benim de var” diyen Seçer, özellikle pandemi sürecinde tüm belediyelerin gelir kaybına uğradıklarının altını çizdi. Büyükşehir Belediyesinin ilk 3 aydaki gelirinin 418 milyon 895 bin lira, ikinci 3 aydaki gelirinin ise 291 milyon 321 bin lira olduğunu belirten Seçer, “Gelir kaybımız 127 milyon 575 bin lira. Gelir kayıplarımız devam edecek. Her ay 120 milyon lira gelir geleceğini varsayarsak 6 ayda toplam gelirimiz 720 milyon lira olacak. Şu anda piyasaya açık hesap ödemelerimizin toplamı 310 milyon lira. Mahkeme sürecindeki bir davalı borcumuz var; 101 milyon 951 bin lira. Banka kredi borçları anapara ve faizi. Geri dönemlerden yaptığımız yapılandırılmış borçlar bunlar; 197 milyon 623 bin lira. Zorunlu giderlerimiz, bunlar personel giderleri; 420 milyon 470 bin lira. Toplam giderlerim 1 milyon 30 bin lira. Gelirim ortalama varsaydım 720 milyon lira. Benim 310 milyon lira açığım olacak. Gelirim arttığı müddetçe de bu 310 milyon liralık bu açığım azalacak” dedi.

“Borçlanmaya gitmezsem sakat kalırım”
Borçlanma yetkisini neden istediğini anlatan Seçer, “310 milyon lira açık veriyorum. 271 milyon lira da bana yatırım için para gerekiyor. Üst üste koyduğum zaman yaklaşık olarak 600 milyon liralık bir harcama görünüyor önümde. Ben borçlanmaya gitmezsem sakat kalırım. Çalışanım maaş alamaz, esnafın bedelini ödeyemem, akaryakıt alamam, otobüs çalışamaz. Yatırımlarımı yapamam, çevreyi temizleyemem, sinekle mücadele yapamam. Benim yatırımlarım engelleniyor. Bu siyasi düşüncelerden ari bir durum. Bu siyasi inatlaşma konusu olamaz. Sizlerin desteği olacak ki biz yardım yapalım, hizmet yapalım. Ben bir taraftan gelir sağlayamazsam, eksik kaldığım noktalarda makul şartlarda borçlanamazsam bu arabayı ben yürütemem. Yürütemediğim noktada mağduriyeti Mersin halkı yaşar. Bütçeye koyduğunuz borçlanma yetkisini tarafıma istiyorum. Siyasi inatlaşmadan, ilçe belediye başkanlarıyla büyükşehir belediye başkanı arasındaki ilişkilerin halel görmemesini istiyorum. Ama tek taraflı düşündüğünüz noktada ilişkilerimiz yara alır” diye konuştu.

Tansiyon yükseldi
Seçer’in, ‘ilişkilerimiz yara alır’ sözleri, bazı meclis üyelerinin tepkisiyle karşılandı. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, üst perdeden böyle bir çıkışı doğru bulmadığını söylerken, MHP’li Mahmut Tat ise “Meclis üyelerini tehdit mi ediyorsunuz? Bu şekilde konuşmaya hakkınız yok” ifadelerini kullandı.
Seçer’in de zaman zaman araya girerek yanıtlar verdiği tartışmada tansiyon giderek yükselirken, Başkan Gültak’ın yeniden söz alma istediğini reddeden Seçer de sert bir tavır sergiledi. Gerilimin giderek tırmandığı mecliste, Gültak ön sıradaki yerini terk ederek, salonun en arkasına oturdu.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise yaşananlara tepki gösterdi. İkili arasında sert tartışmalar yaşanırken, Yılmaz’ı diğer meclis üyeleri sakinleştirdi.
Seçer, gerilimin artması üzerine oturuma 5 dakika ara verdi.
Aranın ardından Seçer’in, uzun tartışmalar ve gerginliklerin ardından meclis üyelerinin oyuna sunduğu borçlanma talebi, Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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