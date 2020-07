Mezitli sahilinde çevre kirliliği denetimi

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların akın ettiği park ve sahilde çevre kirliği denetimi yaptı.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde gezerek asayiş ve temizlik kontrolü yapan ekipler, çevreyi kirletenlere uyarılarda bulundu. Özellikle çöplerini gelişigüzel atanları ve banklarda çekirdek yiyenleri çevreyi temiz tutma konusunda bilinçlendirme çalışması yapan ekipler, ısrar durumunda Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu uyarınca ceza yaptırımında bulundu.

Kentin denize girilebilen kısımlarında ise temizliğin yanı sıra mangal ve kıyafet konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, ortak sosyal yaşamda uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirme yaptı. Ekipler, vatandaşlardan da bu şekilde davrananlar hakkında zabıta ve emniyete ihbarda bulunmalarını istedi.

Amaçlarının vatandaşa ceza kesmek olmadığının altını çizen Mezitli Beleidye Başkanı Neşet Tarhan, “Belediye meclisimizin aldığı karar doğrultusunda, birlikte yaşadığımız çevreyi temiz tutmayanlar hakkında işlem yapmaya devam ediyoruz. Aldığımız tüm önlemlere ve yaptığımız çalışmalara rağmen son dönemde vatandaşlarımızdan yoğun şekilde şikayetler gelmeye başladı. Parklara çöp ve çekirdek atılmasına karşı cezai işlem uygulamaya başladık ve bu konuda oldukça da başarılı olduk diyebiliriz. Plajı her ne şekilde olursa olsun uygunsuz kullanan, uygun olmayan kıyafetlerle denize giren, denize girenlerin görüntülerini çekenleri, nargile içenleri, mangal yakanları zabıta arkadaşlarımız uyarıyor. Amacımız ceza kesmek değil, vatandaşlarımız arasında bir bilinç oluşturarak birlikte yaşama kültürünü geliştirmektir. Ekiplerimiz her zaman olduğu gibi vatandaşımızla uyum içerisinde hareket ederek bilinçlendirme çalışması yapıyor. Zaten her hafta sahillerimizde vatandaşlarımızla birlikte sahil temizliği yaparak çok farklı bir kent olduğumuzu herkese gösteriyoruz. Çöpünü çöp tenekesine atanlara, plajları uygun şekilde kullananlara, temiz tutanlara ve yerlere çekirdek kabuğu atmayan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.