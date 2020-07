Bahçacı uyardı: “Bayramda aşırıya kaçmayın. Tatlının yanında limonata ikram edin”

– Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları uyararak, aşırı derecede et ve tatlı tüketiminin sağlık açısından riskli olduğuna dikkat çekti. “Bayramda aşırıya kaçmayın” diyen Bahçacı, tatlıların yanında da az şekerli limonata ikram edilmesini önerdi.

İl Sağlık Müdürü Bahçacı, Kurban Bayramı boyunca değişen beslenme alışkanlıklarının sağlık açısından oluşturabileceği risklere ilişkin açıklama yaptı. Kurban Bayramı'nda ve takip eden birkaç hafta içinde aşırı derecede et ve tatlı tüketildiğine işaret eden Bahçacı, bunun sağlık açısından risk oluşturduğunu belirtti.



Bahçacı, Covid19’a karşı uyardı

Dini bayramların, tüm aile bireylerini bir araya toplayan, sevgi ve mutluluğun göstergesi olarak simgelenen geniş sofraların kurulduğu günler olduğunu dile getiren Bahçacı, “Maalesef Covid19 salgınından dolayı bu bayram alışkanlıklarımıza ara vermemiz gerekiyor. Gerek kurban pazarlarında gerekse bayram günü mümkün olduğu kadar kalabalık ortam oluşturmaktan uzak durmalı, tedbiri elden bırakmamalıyız. Bayram vesilesi ile vakaların artmasının önüne geçmek için sevdiklerimizle telefonla bayramlaşmalı, illa bir arada olunacaksa mümkün olduğu kadar yakın temasta bulunmamaya özen göstermeliyiz” dedi.



“Bayramda aşırıya kaçmayın”

Bayramda yerken aşırıya kaçılmamasını tavsiye eden Bahçacı, hem et hem tatlı açısından mümkün olduğu kadar aşırı beslenmekten uzak durulmasını istedi. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin daha yüksek olduğunun altını çizen Bahçacı, şöyle devam etti:

“Bu nedenle kalpdamar hastalığı, şeker ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli ve aşırıya kaçmamalıdır. Bunun dışında vatandaşlarımız aşırı beslenmekten uzak dursunlar. Mutlaka midelerinin bir kısmını boş bıraksınlar. Sıvı gıdaları özellikle tüketsinler. Eğer imkanları varsa hamur işi tatlılardan ziyade sütlü tatlıları tercih etsinler. Özellikle hanımlara sesleniyorum; tatlı ikram edeceklerse de yine sütlü tatlılar hazırlasınlar. Sütlü tatlıların çok daha az zararlı olduğunu düşünüyoruz.”



“Tatlının yanında taze limonla yapılmış az şekerli limonata ikram edin”

Özellikle Mersin ve Çukurova bölgesinde yapılan tatlıların şerbetinin aşırı derece yoğun olduğunu da kaydeden Bahçacı, tatlı yaparken şekerin azaltılması gerektiğini vurguladı. Böylece tüketimi çok daha kolay olan bir tatlı ortaya çıkacağını belirten Bahçacı, ayrıca şu önerilerde bulundu:

“Bayramda misafire tatlı ikram ederken yanında gazlı içecekler değil, taze limonla yapılmış az şekerli limonata ikram etsinler; çünkü limon tatlının etkisini biraz nötralize eder. Öte yandan, bayramda özellikle gece geç saatlerde yememeye çalışsınlar. Zaten mide çok dolu oluyor, bir de gece yenirse sağlık açısından daha büyük risk oluşturuyor. Bir de ikramı çevirmek kültürümüzde ayıp ama ikram edilen tatlının tamamını bitirmek yerine sadece bir tanesini yiyerek ikramlara cevap verebilirler.”

Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunan Dr. Bahçacı, “Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutlar, hastalarımıza acil şifalar dilerim” dedi.

